Isamaa Perede Ühendus saatis ERRi juhtkonnale pöördumise, milles nõuab vabandamist lastega perede ja avalikkuse ees seoses 31.12.2024 ETV eetris olnud saatega «Pidu Draamas ja Estonias», kuna sellega rikuti laste kaitsmiseks seaduses sätestatud nõudeid ning ka Eesti rahvusringhäälingu seadust.

Ühenduse juht Gerli Lehe ütles avaldust kommenteerides, et eriti taunitav on lastele sobimatu sisu eetrisse laskmine ajal, mil paljud pered koos lastega aastavahetust tähistades televiisorit vaatasid.

«Kabaree on oma olemuselt täiskasvanute meelelahutus, mis ei tohi meediateenuste seaduse kohaselt enne kella 22 eetris olla,» seisab Perede Ühenduse pöördumises viitega meediateenuste seadusele. «Lisaks puudus saatel seadusega nõutud alaealistele sobimatu sisu hoiatus ja märgistus, et saade võib sisaldada täiskasvanutele suunatud sisu või kaadreid, mis vajavad vanemlikku selgitust. See on otsene vastuolu ERR-i enda põhimõtetega pakkuda kõigile sobivat ja peresõbralikku sisu, eriti ajal, mil kogukonnad ja pered koos aega veedavad. ETV programmi tegijad oleks justkui täielikult unustanud enda vastutuse lastega perede ees.»

Rahvusringhäälingu seaduses on täiendavalt sätestatud, et ERRi programmi eesmärk on väärtustada «Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi» ning «perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit».

«Vana-aastaõhtul ETV eetris olnud saates aga kujutati emadust ja laste saamist vulgaarsel ning naeruvääristaval moel, kuigi just pere ja lapsed on Eesti kestmise tagatiseks,» rõhutas Lehe. «Eriti nördima panev on, et niisugune etteaste toimus ajal, mil juba kolmandat aastat järjest on Eestis sündinud rekordiliselt vähe lapsi, esialgsetel andmetel mullu esmakordselt alla 10 000 lapse. Kui laste arv järjest väheneb, kuivab tasapisi kokku riigi majandus ning väheneb ka võimekus rahvusringhäälingut ülal pidada. Seega laste saamise ja kasvatamise naeruvääristamisega õõnestab ERR omaenda tulevikku ja kestlikkust.»

Lehe lisas: «Ootame ERRi juhtkonnalt ning teistelt toimunu eest vastutavatelt ametiisikutelt vabandamist lastega perede ja avalikkuse ees ning meetmete tarvitusele võtmist, et tulevikus sarnaseid olukordi vältida.»