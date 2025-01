Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist öeldi Postimehele, et tänavu talvel on Tallinna teedel korraga tänaval umbes ​200 talihooldusmasinat. ​Võrreldes eelmise aastaga on muutunud see, et Tallinna linn teeb lumetõrjet tänavu suuremas mahus kui varem.