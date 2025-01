Lehtme on erinevalt koostööpartnerist Vaskivist olnud uurijatele kättesaadav

Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtmega seotud kriminaalmenetlus on kohtueelse menetluse etapis. Senise menetluse raames on Lehtmele esitatud kahtlustus selles, et Lehtme juhatuse liikmena pööras MTÜle kuulunud varasid osaliselt kolmandate isikute kasuks ja seeläbi tekitas MTÜle varalise kahju ning kuritarvitas lepingute sõlmimisel MTÜ usaldust, mis talle juhatuse liikmena oli antud.

Paralleelselt Ukrainas toimuva kohtuasja keskmes on Slava Ukraini koostööpartneri MTÜ All for Victory juht Hennadi Vaskiv. Ukraina õiguskaitseorganite hinnangul võis All for Victory petta MTÜ Slava Ukrainilt välja üle 400 tuhande euro. All for Victory viimane sotsiaalmeediakanne tehti 2023. aasta maikuus ning ühingu veebilehe domeen on pandud müüki.