«Järgmiseks talveks on täiendavalt ressurssi eraldatud, et linn võtaks kõikide kõnniteede hoolduse üle. See ettevalmistus käib, aga juba sellel talvel on olukord parem kui varem,» ütles Ossinovski, märkides, et kvaliteet on paranenud tänu linna mullusele otsusele eraldada kõnniteede hoolduseks talvel lisaks kaks miljonit eurot.

Siiski nentis linnapea, et mõnes kohas on teehooldus ebakvaliteetne olnud ja sel teemal on temaga ka isiklikult ühendust võetud. Linnapea soovitas sellisel puhul helistada Tallinna abitelefoni numbril 14 410. «Seal fikseeritakse pöördumised ja edastatakse hoolduspartnerile, kui keegi on jätnud oma ülesande täitmata.»

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) lisas, et ühele lepingupartnerile on seetõttu ka juba trahvi tehtud.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist öeldi teisipäeva lõunal, et tänavu talvel on Tallinna teedel korraga tänaval umbes ​200 talihooldusmasinat. Ameti juhataja asetäitja Elari Udami kinnitas, et lumekoristus sujub plaanipäraselt.

Ossinovski väljaöeldule sarnase lubaduse andis möödunud aasta aprillis ka abilinnapea Pere ise, öeldes ERRile, et tuleval talvel võtab linn lumekoristuse linnas kindlasti enda kanda ja et kinnistuomanikud vabastatakse kohustusest linnale kuuluvaid kõnniteid talvel hooldada ja lumest koristada. Postimehele täpsustas ta aga oktoobris: «Me ei ole kunagi öelnud, et lõpetame kõikide kinnistuomanike lumekoristuse kohustuse. Oleme öelnud, et kavatseme palju rohkem kõnniteedelt lund ise rookida ja seda me sellel talvel ka teeme.»​