Valitsus loobus venekeelsest sünkroontõlkest

«Aasta alguses otsustas riigikantselei loobuda valitsuse pressikonverentside sünkroontõlkest iganädalaselt vene keelde. Vaatajanumbrid näitavad, et seda võimalust on mõistlik pakkuda pigem siis, kui tegemist on kriisiinfoga. Oleme säilitanud võimaluse vajadusel kiiresti taastada sünkroontõlge. Iganädalased valitsuse pressikonverentsid on täielikult huvitavad eelkõige ajakirjanikele. Samuti kannavad Eesti venekeelsed meediaväljaanded kiiresti ja operatiivselt valitsuse otsuste uudised oma auditooriumini, ilma sünkroontõlketa,» edastati teates.