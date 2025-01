Teel Euroopa viie kalleima riigi hulka. Eesti hinnad on viimase 12 aastaga kasvanud Euroopa Liidus kõige kiiremini, ning just jalanõude hinnad on Eurostati järgi meil ühed Euroopa kallimad.Oma seisukohtade pärast riigijuhtidelt kriitikat saanud Konjuktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp proovis Postimehe palvel jalga Tallinna Kaubamaja kalleimat, 579,99 eurot maksvat meestekingade paari.

Foto: Mihkel Maripuu / Postimees