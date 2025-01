USA ja Eesti sõlmisid kokkuleppe Danske Banki trahvide jagamiseks.

Justiits- ja digiministeeriumi kantsler Tõnis Saare sõnul on kokkulepe oluline samm Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelises koostöös rahvusvahelise õiguse valdkonnas: «See tugevdab Eesti ja kogu regiooni võimekust võidelda finantskuritegevuse vastu. Rahalised vahendid aitavad meil veelgi tõsta teadlikkust ja arendada meie spetsialistide oskusi, mis on vajalikud rahapesu ja teiste tõsiste finantskuritegude, aga ka küberkuritegevuse vastu võitlemiseks. Meie koostöö USAga on hindamatu ja see kokkulepe kinnitab meie ühist panust ning pühendumust õigusriigi põhimõtete järgimisele kogu maailmas.»