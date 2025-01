Laulu- ja tantsupeo piletite müük läks mürinal lahti

Nii mõnegi inimese hinnangul algas eilne piletimüük ootamatult ja sellele ei tehtud piisavalt eelreklaami. Üks Postimehe lugeja väitis, et teade piletimüügi kohta ilmus laulu- ja tantsupeo Facebooki lehele vaid tunnike enne seda, kui müük tegelikult lahti läks, nii-öelda siseringi inimesed olid aga asjaga kursis ja said sellega ostueelise. Lugeja sõnul olid kella 15ks tantsupeo kontsertidele alles vaid staadioni servades asuvad kohad.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum ütles Postimehele, et reklaamima hakati piletitemüüki samal ajal, kui algas müük. Ta lisas, et müügi alguskuupäev on olnud juba pikalt üleval laulu- ja tantsupeo kodulehel, samuti Piletilevi kodulehel.