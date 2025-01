Poolteist aastat tagasi Harku metsas toimunud seksuaalrünnaku uurimisse kaasati FBI

Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul võib toimunust küll poolteist aastat möödas olla, ent juhtum on endiselt politsei laual ning sellega tegeletakse. Tänaseks on uurimisse kaasatud ka FBI. «Koos nendega üritame lahendada, sest meil on olemas kurjategija DNA ja kui meil vastet pole, üritame selle leida läbi sugulaste sugulaste, väga kaugesse maale välja minnes. Hetkel meil on paar suunda olnud, mis on Eestist väga kaugel olevad riigid olnud,» ütles ta.

Tambre lisas, et kindlaks tehtud on ka Harku metsas naist rünnanud mehe rahvus ning kümnetelt eestlastelt on samuti võetud DNA proov, et teha selgeks, kas tegemist võib olla nende sugulasega. «Väga tihti oleme põrganud ja nullis tagasi olnud, aga kuna meil on kurjategija DNA olemas ja tehnoloogia täna võimaldab, siis me katsetame kõik võimalused ära, mis täna maailmas olemas on – FBI igatepidi toetab meid oma laboriga».

Politsei oli ka möödunud suvel suurte jõududega valmis reageerima uuele võimalikule rünnakule. Seda õnneks ei toimunud. «Tegemist võib olla isikuga, kes Eestis ei ela. Igal juhul võib julgelt sporti teha ja meie soovitus on see, et kõrvaklapid ei oleks alati peas. Kunagi ei tea, kus põõsa taga võib mingi oht olla – see võib olla ka loom või mahakukkunud puu. Hoidke silmad lahti, võtke kõrvaklapid vahest peast ära ja jookske rahulikult metsas,» lausus Tambre.