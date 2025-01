Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialisti Tõnu Talvi sõnul on aasta tegijate väljakuulutamine kahtlemata oluline ja tänuväärne algatus ning seda traditsiooni on järgitud juba aastaid. «On ju hea, kui me räägime kahejalgsete kangelaste kõrval ka sellistest tegelastest, kes on 10 000 aastat meie kõrval olnud, siin maalapi peal elanud, kuid kellele või millele tavaline inimene vähem tähelepanu pöörab,» ütles ta. «Samas ei tohi ühe kindla aasta looma, linnu või mis tahes loodusobjekti valimisest teha veel põhjapanevaid järeldusi. Ei tohi seada selliseid inimkeskseid kriteeriume ja mõelda, et üks liik on järsku teisest parem, kallim või ilusam.»