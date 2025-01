Keskkonnakirve-nimeline «autasu» läks jultunud raiujatele

Film tõi esmakordselt kaamera ette pea kõik ühiskondliku metsadebati osapooled: loodusteadlased ja -kaitsjad, metsatööstuse ning RMK. «Film näitas reljeefselt, milline on «Eesti metsade ja metsapoliitika hetkeseis ning millisel kursil me liigume,» põhjendas EKO. «Suurele ekraanile toodi nii kaitsealade lagedaks raiumine kui ka see, kui oluline on tulevaste põlvede heaolu nimel metsi mõistlikult majandada. «Vara küps» otsis lahendusi, mis keerulisest tupikseisust välja aitaks. Lisaks panustas filmimeeskond aktiivselt sellesse, et olulised sõnumid jõuaks võimalikult paljude inimesteni - nõnda levitati filmi näiteks koolides, samuti tehti filmile järelsari Levilas.»