Mart Luik: «Marta kaheksas» oli valel ajal vales kohas esitatud

«Nii heas kui halvas on ajalooliselt kujunenud, et sageli 31. detsembri rahvusringhäälingu programm tekitab väga palju vastukaja. Sellel korral läks ka samamoodi. Saate tegime me kahe suure teatri aastavahetuse pidudest: üks oli klassikaline Estonia ja teine oli drag šõu Draamateatris. Viimane, kui veel täpsem olla, siis üks konkreetne kava osa «Marta kaheksas» oli see, mis tekitas väga palju vastukaja. Mulle tuli selle arutelu käigus, mis vahetult pärast eetrit puhkes, Mikk Pärnitsa noore loomingulise tegelase eneseteostus, kui ta ründas laulupidu. See oli tema eneseteostus, kuid kas me peame seda edasi kandma,» rääkis Luik.

Kas kriitiliselt meelestatud grupp on nüüd nii suur, et ERRi juhatus peab sellele reageerima? «Juhatuse ühine taju on see, et see ei ole väga väike grupp. Tegelikult «Marta kaheksas» läks hinge väga paljudele. Võis aru saada, et see kujutab naist sünnitusmasinana, mis peale laste sündi millestki muust enam ei hooli. Ebasündsas vormis oli see esitatud. Vahetult pärast «Aktuaalset kaamerat», kui pered olid laudade ümber. Me peame ühelt poolt kuulama kõiki, kuid me ei tohi lõksu langeda väikesele survegrupile,» vastas Luik.