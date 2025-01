Muinsuskaitseamet jagas, et palju elevust tekitanud ​pronksmõõk jõudis arheoloogideni kõva viivitusega. Eestis üliharuldane pronksist mõõk pärineb umbes aastatest 900–700 eKr ning 70 sentimeetri pikkune mõõk on väga hästi säilinud.

Pronksmõõk Foto: Muinsuskaitseamet

Arheoloog Kristiina Paaveli hinnangul võis mõõga teramiku ümber algselt olla ka mõõgatupp koos tupeotsikuga. Sellele viitab tema sõnul mõõga tipu tumedam värvus ja väiksem korrodeerumine, nagu miski oleks seda keskkonnamõjude eest kaitsnud. «Seda tüüpi mõõku on peetud esimesteks ratsasõdalaste mõõkadeks Euroopas. Euroopa mandriosas on teada vähemalt 180 sarnast nn Güdlingeni tüüpi mõõka. Neid on leitud nii matusepanustena kui vesisest keskkonnast peitleidudena.»

Eestis on Paaveli kinnitusel varasemast teada vaid üks leid, mille leiulugu on üsna segane. «Õigupoolest jõudis ka Saaremaa mõõk arheoloogideni 10-aastase viivitusega, mistõttu osa väärtuslikust teadusinfost on kaduma läinud. Õnneks on teada täpne leiukoht ning saame laias laastus hinnata, et leid jääb kunagisest merepiirist umbes 600–800 meetri kaugusele.»

Võimalik meteoriiditükk. Foto: Muinsuskaitseamet

Kaali kraatrivälja ümbrusest leiti meteoriiditükk

Muinsuskaitseamet jagas, et viiekilogrammisest leiust, mis pärineb suure tõenäosusega meteoriidiplahvatusest, andsid teada Kaali kaatri ümbruses tegutsenud metallidetektoriga meteoriidikütid.

Põhjus, miks on leiud muinsuskaitseametis, kui meteoriidid ei ole muinsuskaitseseaduse alusel arheoloogilised leiud ehk inimtekkelised kultuuriväärused, seisneb nende sõnul selles, et Kaali on ka arheoloogiline leiukoht, kus on tehtud ka sepatööd.