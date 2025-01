Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tabre lausus «Reporterile» , et kurjategija tegutses peamiselt suvekuudel Männiku ja Harku metsades. Rätipeana tuntud kurjategija varitses metsa sportima tulnud üksikuid naisterahvaid ning ühel hetkel ka ründas neid.

Esimene teadaolev ründamisjuhtum jääb aastasse 2004, kuid hiljem võis kurjategijal olla aastate jooksul kokku 17 ohvrit. Pea poolteist aastat tagasi toimunud rünnak tõi politseile aga läbimurde, sest Harku metsast leiti mehe DNA, mis ühtis rünnakutega, mis toimusid aastatel 2004-2021. «Nüüd me tänaseks teame ja oleme kindlad, et tegemist on sama kurjategijaga, kes tegi vahepeal 11 aastat pausi,» ütles Tambre.