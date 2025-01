Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed tunnistas, et esindusüritusteks mõeldud hoone uus nimetus vajab selgitamist ja kindlasti ka harjumist, lisas aga samas, et maja on varemgi nimevahetusi üle elanud. «Vanim hoonekehand võeti kasutusele 1690ndate alguses – kaheksa pilastriga ja murdkelpkatusega hoone laskis ehitada Vigala mõisnik Hans Jürgen von Uexküll ning selle algne nimetus oligi Uexkülli maja,» rääkis Uiboaed. «Umbes neli aastakümmet hiljem sai hoone ainukasutajaks Eestimaa rüütelkond ja siis kutsuti seda rüütlimajaks (saksa keeles Ritterhaus) või Landstoa. 19. sajandi keskel lisati Kiriku platsi poolne, palazzo-stiilis hoonetiib.»