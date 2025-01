Ukraina erukindral rääkis prantslaste hävitajatest Mirage

"See on aga väga optimistlik versioon," ütles Romanenko.

"Need tarniti eelmise aasta lõpus, kuid relvad saadi ainult osaliselt. Kõigepealt oli vaja vahendeid juhitavate pommide ja nende kandjate vastu võitlemiseks. Ameeriklased meile selliseid vahendeid ei andnud. Meil ​​on neid väga vaja. Võimekusi, et sooritada rünnakuid vaenlase lennunduse vastu, mis on rakettide kandjad. Võitlus juhitavate lennukipommide vastu on meie jaoks ülioluline," seletas Romanenko.