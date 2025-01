Laulu- ja tantsupidu paiskab müüki täiendava koguse pileteid

28. laulu- ja 21. tantsupeo «Iseoma» piletimüük algas 6. jaanuari keskpäeval ning veidi enam kui 24 tunniga leidsid omaniku 50 000 piletit. Praeguseks on otsas tantsupeo kõigi kolme etenduse piletid ja laulupeo pühapäevase suurkontserdi pingisektorite piletid. Samas on saadaval küllaldaselt pileteid suurkontserdi üldalale ning samuti on võimalik valida pileteid nii laulupeo laupäevase avakontserdi pingisektoritesse kui ka üldalale.

Suure publikuhuvi tõttu paigaldatakse tantsuväljakule lisatribüünid ning 18. märtsil kell 12 tulevad Piletilevi müügikanalites müügile piletid nii lisatribüünidele kui ka grupibroneeringutest vabanevad lisapiletid.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on suur huvi laulu- ja tantsupeo piletite vastu väga rõõmustav. «Viimase ööpäevaga on 28. laulu- ja 21. tantsupeost osasaajate hulk väga kiiresti kasvanud. Lisaks kümnetele tuhandetele lauljatele, tantsijatele ja muusikutele, kelle jaoks on lähipäevil algamas maakondlikud eelproovid, on meie perega liitunud ka kümned tuhanded piletiostjatest pealtvaatajad, kelle kaasaelamine ja suurpeole kohaselt mitu tundi kestev aplaus peopaikades on meie esinejatele kõige tähtsam tänu ja tunnustus suure töö eest,» ütles Toomla.

Viimaste toimunud laulu- ja tantsupidudega võrreldes on huvi pääsmete vastu mitmekordistunud. 2019. aastal toimunud laulu- ja tantsupeole «Minu arm» piletimüügi avaööpäeval osteti ligikaudu 22 000 piletit ning 2023. aastal toimunud noorte laulu- ja tantsupeole «Püha on maa» ligikaudu 6000 piletit.

28. laulu- ja 21. tantsupidu toimub 3.– 6. juulil 2025 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo loominguline juht on Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.