Katuse lumest ja jääst puhastamata jätmine võib tuua kopsaka trahvi

«Käes on sulailmad, mistõttu suureneb oht, et lumi ja jää hakkavad hoonete katustelt alla libisema. Võimaliku ohu puhul tuleb piirata inimeste ligipääsu räästa alusele alale ning puhastada kohe nii katus kui ka räästad,» vahendas TTJA pressiteates.

«Ette on tulnud ka olukordi, kus lume ja jää raskuse all katus vajub sisse või katuseaken saab kahjustada. Lume ja jää raskuse või libisemisega tekkinud hoonekahjusid hüvitatakse kodukindlustuse ja juriidilise isiku varakindlustuse alt. Viimastel aastatel on selliste varakindlustuse juhtumite arv jäänud 200 kuni 300 kanti ning keskmine hoonekahju hüvitis on 900 ja 1500 euro vahel. Suurimad kahjusummad ulatusid aga elamutel 20 000 euroni ja juriidiliste isikute ehitistel üle 60 000 euro,» ütles Reimets.