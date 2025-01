Õiguskantsler saatis riigikogule põhiseaduslikkuse järelevalve ettepanekud

«Iga keerukam tehas vajab kehtivat kompleksluba. Selleks, et see luba saada ja et seda kehtetuks ei tunnistataks, tuleb rakendada keskkonda vähim kahjustavaid võtteid ja tehnoloogiat,» kirjutas Madise.

Ta tõi välja, et aasta tagasi olid need load tähtajatud: ühtpidi lihtsam nõuda tootmise pidevat keskkonnasõbralikumaks muutmist, teistpidi ettevõtjail kindluse, et nõudeid täites saab tegevust jätkata.

Õiguskantsler nentis, et tähtajalise toetuse saanud ja investeeringud teinud ettevõtjast ei sõltu mitte kuidagi see, kas inimesed prügi sorteerivad ja kui edukalt jäätmeid uute toodete valmistamiseks kasutatakse. «Paraku on teada seegi, et Eestile võetud jäätmete kogumise ja taaskasutamise kohustust täita ei õnnestu. Seega võtab riik ettevõtjalt toetuse põhjusel, et on ise oma kohustused täitmata jätnud. Õiguskindlus on investeerimiskindluse seisukohast oluline, küsimus ei ole ainult Iru elektrijaamas,» leidis Madise. Vajadusel on siingi lõplik sõna riigikohtul.