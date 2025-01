Tiit Terik: Tallinna lumekoristuses pole lubatud ümbersündi toimunud

«Tõelist talve pole tegelikult veel olnud ja suurt lund pole Tallinnas sel talvel maha sadanud aga ka selle kondiprooviga ei tulnud abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) puudusteta toime. Mis saab siis kui päris talv oma lumerohkuse ja pika tuisuga saabub? Kogu selle lumekoristuse teema juures paneb imestama, kuidas abilinnapea lihtsalt tuima näoga praalib. Jääb paratamatult mulje, et ta ei tea, mis tegelikult linnatänavatel toimus,» ütles Terik. «See kui palgata juurde mõned inimesed ei anna veel alust praalimiseks, et kõik on paremini kui varem – tehnika ja inimeste arvu kõrval on tähtsam töö tulemus ja linlaste rahulolu. Viimast aga saavutatud pole. Linnaelanike mure, et ka suurtel prügiveomasinatel ei ole lume tõttu võimalik vedu korraldada, näitab, et olukord ei olnud kiitmist väärt,» lisas ta.