President Arnold Rüütli matusepäev on üleriigiline leinapäev

«Eestis on välja kujunenud ilus traditsioon avaldada lahkunud riigipeale viimast austust leinalippude heiskamisega,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop. «See on ühtlasi võimalus igaühel avaldada tunnustust lahkunud riigipeale ning näidata üles hoolimist,» lisas ta.

President Arnold Rüütli perekonna ja matusetoimkonna otsusel toimub tema riiklike austusavaldustega matus laupäeval, 11. jaanuaril. Valitsuse korralduse kohaselt on matusepäev üleriigiline leinapäev. Lipud heisatakse leinalipuna hommikul kella 8st kuni õhtul kella 20ni.

Kui leinalipul ei ole pimedal ajal valgustust, tuleb see langetada päikeseloojangul.

Eesti lipu heiskavad leinalipuna kõik riigi-, linna- ja vallaasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalipuna on heisatud ka Eesti lipp Pika Hermanni tornis, Vabadussõja võidusamba jalamil, Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Kuna Eesti lipu seaduse alusel on igaühel vabadus heisata Eesti lipp, siis viimase austusavaldusena president Rüütlile on leinalippu oodatud heiskama kõik majapidamised, ettevõtted ja ühingud.

Tava kohaselt ei heisata Eesti lippe leinalipuna piiripunktis ja välisriikide saatkondades Eestis. Samuti ei heisata leinalipuna Vabariigi Presidendi, kaitseväe juhataja ega kaitseministri lippu.

Leinalipp heisatakse lipumasti ilma musta lindita nii, et lipu alumine äär asuks masti keskel. Selleks tõmmatakse lipp algul aeglaselt lipumasti tippu ja seejärel langetatakse lipumasti keskkohta. Leinalipu langetamiseks tõmmatakse lipp lipumasti tippu ja seejärel langetatakse.

Lipuvardaga leinalipu heiskamiseks kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 50 millimeetri laiune must lint (umbes 330 millimeetrit pikk), mille mõlemad otsad ulatuvad lipu pikkust pidi kuni lipukanga alumise servani.

Eesti lipuga koos heisatud Eesti maakondade, linnade, valdade, asutuste ja seltside lipud heisatakse samuti leinalipuna.

Üleriigilisel leinapäeval asendatakse samas lipurivis heisatud välisriikide ja -organisatsioonide lipud leinalipuna heisatud Eesti lippudega.