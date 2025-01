Eesti kaalub meretaristu kaitseks tsiiviillaevade kasutamist.

«Veealuse taristu lõhkumine loob vajaduse veelgi suurendada siseriiklikku tsiviil- ning miltaarkoostööd, mis on juba praegu väga heal tasemel. Meil on eriotstarbelise võimekusega laevad, mida saab rakendada ka riigikaitselistel eesmärkidel,» ütles taristuminister Vladimir Svet.

Riigilaevastikul on mitusada veesõidukit, mis saavad toetada erinevaid merelisi operatsioone. Eriti olulised on nii riigilaevastiku kui ka riigi osalusega äriühingute suured laevad, mis on võimelised väga rasketes ilmastikuoludes tegutsema. Lisaks laevade ilmastikukindlusele on võtmetähtsusega ka võimekus jäämurdeks, piisav suurus kopteriga operatsioonide läbiviimiseks ning võimalus veesata allveeroboteid, poisid ja erinevaid droone.