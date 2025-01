Endine energeetika asekantsler: gaas ei oleks meile praegu toonud palju madalamat elektrihinda

Eesti energeetika on hetkel olukorras, kus tuule- ja päikesevabal päeval tuleb toetuda vanadele ja kulukatele põlevkivijaamadele. Olukord muutus veelgi akuutsemaks Soome ja Eesti vahelise ühenduse Estlink 2 lõhkumisega. Uute juhitavate võimsuste rajamine on aga aastaid topanud.

«Arusaadavalt on iga aja otsused oma aja lapsed ja tehtud toonastest poliitilistest prioriteetidest ja võimalustest lähtudes. Sellegipoolest oli varem ja on ka nüüd kohaliku taastuvenergia arendamine ja välisühendused soodsama hinnaga piirkondadesse parim viis, kuidas Eesti turule saada soodsama hinnaga elektripakkumist,» usub Timo Tatar. Ta rõhutab, et valdaval osal aastast on turul taastuvenergiat saada ja ühtlasi ka välisühenduste taga piisavalt pakkumist. Sellistel hetkedel on elektrihind Eestis soodsam ja keskkonnajalajälg väiksem.