PPA teeninduses maksab nüüdsest dokumendi kättesaamine rohkem kui Selveris

2024. aastal telliti Selveritesse 39 067 dokumenti, mis on üheksa protsenti kõigist väljastatud dokumentidest. Selverist dokumentide kätte saamise võimalust kasutasid kõige aktiivsemalt Raplamaa, Viljandimaa, Harjumaa ja Tartumaa elanikud.

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram usub, et Selverisse dokumendi tellimine muutub veel populaarsemaks, sest alates 2025. aastast on kauplusesse dokumendi tellimine soodsam kui PPA teenindussaali.

Ta lisas, et täna on igas Eesti maakonnas vähemalt üks Selver ning mitmes linnas mitu kauplust, kuhu on võimalik oma dokumenti tellida.