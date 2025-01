Puudega lapse vanusepiiri tõstetakse 18. eluaastani

«Puudega lapse vanusepiiri tõstmine tagab võrdse kohtlemise ja parema selguse erivajadusega laste vanematele. See tähendab, et puudega lapsed saavad vajalikku tuge kauem – kuni täisealiseks saamiseni. Selline muudatus aitab luua õiglasema ja sidusama süsteemi, pakkudes peredele kindlustunnet ja tuge just siis, kui noored seda kõige rohkem vajavad» sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.