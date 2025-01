Zelenskõi: Ramsteinis lepiti kokku täiendavad tugipaketid

Riigipea rääkis Itaalias ajakirjanikega kommenteerides kohtumise tulemusi.

«Tahaksin tänada kõiki partnereid ehk enam kui 50 riiki. Meil oli täna väga hea kohtumine ja väga head tulemused. Täiendavad abipaketid kahe miljardi dollari väärtuses Ukraina toetuseks,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi sõnul tugevdab see kõik Ukrainat.

«Mul on väga hea meel, et nii paljud riigid kohe liitusid. Nad seisavad meiega. Täna kinnitati strateegia aastaks 2025+. Mõistame, et meie armeed tugevdatakse kõigi nende relvade, kõigi nende pakettidega,» jätkas president.

Samuti kinnitas Zelenskõi, et kohtumisel ei tõstatatud küsimust, kas Ramsteini formaati pikendatakse.

«Kuna kõik saavad aru, et järgmine kohtumine on veebruaris, siis on kõik selles juba kokku leppinud. See platvorm, kus kohtub nii suur hulk riike, on meie jaoks väga oluline. On oluline, et see oma tööd jätkaks,» rõhutas riigipea.

Zelenskõi sõnul pole küsimus nimetuses – peaasi, et seal tehakse Ukraina toetamise osas olulisi otsuseid.

Ramsteini kohtumise oluliste tulemustena nimetas president veel täiendavate õhutõrjesüsteemide tagatud tarneid.

«Meil on kinnitus, meil on toetus. Mitte kõik 19 vajaminevat süsteemi ütlen ausalt, aga on päris tõsine hulk süsteeme, mille partnerid on taganud,» sõnas riigipea.

Zelenskõi on varem öelnud, et puudu on 19 õhutõrjekompleksi Patriot, et taevast Vene rakettide eest täielikult sulgeda.

«Töötame selle nimel, et süsteemid kiiremini kohale jõuaksid,» sõnas Zelenskõi.

Ukrinform täpsustas, et neljapäeval toimus Saksamaal Ameerika sõjaväebaasis Ramsteinis 25. Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumine USA juhtimisel, kus osales 50 riigi sõjaväeline juhtkond, Ukraina president, NATO peasekretär ja teised juhid.