Zelenskõi sõnul suhtuvad britid positiivselt võimalikku rahuvalvemissiooni

«Rahuvalvealgatus võib saada osaks Ukraina julgeolekugarantiidest. Mõne riigi kontingendist muidugi ei piisa. Usun, et sellest ei piisa, aga tõsiasi, et see võib olla Ukraina tulevaste julgeolekugarantiide tõsine komponent, seda küll. Selle algatuse käivitas Emmanuel Macron. Britid on positiivselt meelestatud, kuid ma arutan seda üksikasjalikult Ühendkuningriigi peaministriga meie kohtumisel, kui ta külastab Ukrainat,» rääkis Zelenskõi.

«Ukraina ja Ühendkuningriigi vahel on juba väga tõsiseid otsuseid,» jätkas riigipea lubades nende üksikasjadest hiljem teatada.

«Loomulikult on garantiid, mida me usaldame, NATO liikmeks saamine, kuid teel alliansi on meil vaja julgeolekugarantiisid nii Ühendriikidelt ja ka Euroopa kolleegidelt,» seletas president.

Zelenskõi on varem öelnud, et toetab Prantsusmaa presidendi Macroni algatust paigutada Ukraina territooriumile rahuvalvekontingent, kuid selle elluviimiseks on vaja tõhusaid mehhanisme.

Diplomaatiline allikas teatas, et Zelenskõi külastab Roomat, kus kohtus juba Itaalia peaministri Giorgia Meloniga.

Meloni on Ukraina kindel toetaja võitluses Venemaa vastu, kuid samas poliitiline liitlane ka USA valitud presidendile Donald Trumpile, kes kritiseerib Ühendriikide abi Kiievile ja lubab sõjale kiirelt lõpu teha.

Zelenskõi osales varem neljapäeval Ukraina umbes 50 toetaja kohtumisel USA õhuväebaasis Ramsteinis. See oli viimane taoline kohtumine enne Trumpi ametisseastumist 20. jaanuaril.