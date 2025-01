Lõuna-Korea presidendi julgeolekuülem kutsus üles vägivallast hoiduma

«Usun, et mitte mingil juhul ei tohi toimuda füüsilisi kokkupõrkeid ega verevalamist,» sõnas presidendi julgeolekuteenistuse juht Park ajakirjanikele.

«Ma saan aru, et paljud kodanikud on mures praeguse olukorra pärast, kus valitsusasutused on omavahel konfliktis ja vastasseisus,» lisas Park ajakirjanikele enne seda, kui mees Korea riiklikus politseiametis üle kuulati.