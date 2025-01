Keskerakond alustab kõnelusi peaministri umbusaldamiseks

«Juriidilise kõrghariduse nõue oli sätestatud kindla eesmärgi ja põhjusega, kuna seaduse järgi on riigisekretäri põhikohustuseks tagada, et valitsuse õigusaktid oleksid kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega. Kuid Kristen Michali ettepanekul võeti see haridusnõue välja selleks, et just Keit Kasemets saaks määratud nõnda olulisele positsioonile. Meile nüüd väidetakse, et riigisekretäri roll on aastatega muutunud, kuid seejuures riigisekretäri ülesandeid seaduses muudetud pole,» selgitas Keskerakonna esimees.