Põlengus viga saanud päästjad on endiselt raskes seisus

Uus-Maleva tänaval puhkes 25. detsembril ränk tulekahju, mis nõudis kaks inimelu ja viis kaks päästjat raskes seisundis haiglasse. Teada on, et korteris toimus põlemisgaaside kiire süttimine samal ajal, kui päästjad olid suitsu täis magamistoast leidnud põrandalt inimese, keda päästa prooviti. Pärast tulekahju kustutamist leiti põlenud voodilt teise inimese surnukeha.

Tulekahju tekkepõhjuse uurimises on põhja päästekeskuse menetlejad jõudnud nii kaugele, et ei saa veel põhjusena välistada ei suitsetamist ega elektriseadme riket. Miks põlemisgaasid süttisid ning päästjad tulelõksu jäid, veel uuritakse.

Põlemisgaasidega puutuvad päästjad kokku pea igal tulekahjul. Neid ei tasu segamini ajada majapidamisgaasidega nagu metaan või butaan. See on mürgine segu tulekahju korral eralduvatest ainetest, mis vabas õhus hajuksid iseenesest. Ruumis sees aga täidavad gaasid ruumi ning jäävad õhku heljuma.

Kui siseruumis arenev põleng on jõudnud nii kaugele, et on kasutanud ära ruumis olnud hapniku, siis jõuab tulekahju niinimetatud puhkefaasi. Kui piisavalt aega mööda läheb, siis jahtuvad gaasid ise ning põleng sumbub. Kui aga sellisesse olukorda õhku peale anda ning põlemisgaaside temperatuur küündib 300 kraadini, siis võivad need taas kiirelt süttida.