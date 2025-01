«Meil on poliitiline arusaam, et meil on huviline arendaja, kes on käinud ka meil kliimaministeeriumis oma projekti tutvustamas ja öelnud, et soovib [majandus- ja tööstus]minister [Erkki] Keldole esitada palve algatada riiklik eriplaneering tuumajaama ehituseks,» ütles kliimaminister Yoko Alender (RE) 10. jaanuaril peetud infopäeval. «See peaks olema õigusraami kõrval järgmine protsess, mis käivitub.»