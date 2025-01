Ekstreemsed ilmastikuolud mõjutavad lennuliiklust: mitmed lennud on juba tühistatud

Senise info kohaselt on kõik neli tänast Lunfthansa Tallinna-Frankfurdi lendu tiheda lumesaju tõttu tühistatud. Kella üheks Frankfurdist Tallinna saabuma pidanud lend pöördus hoopiski Riiga. Ka lennufirma LOT Varssavist Tallinna teel olnud lend suundus Riiga ja seetõttu on tühistatud ka Varssavisse kell 14.05 väljuma pidanud lend. Kell 17.20 ja 22.20 väljuma pidanud Tallinn-Helsingi lennud on samuti tühistatud.