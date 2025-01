Lõpuagoonias Tupperware hingitseb Eestis edasi

Tooteid Eestisse vahendanud Evelin Pung tõdes Tartu Tupperware esitlussalongis, et kaupa enam juurde ei saa.

Legendaarne plastist köögi- ja kodutarvikute tootja Tupperware andis eile oma partneritele ja edasimüüjatele teada, et on ametlikult lõpetanud tegevuse Kesk- ja Ida-Euroopas. Tooteid Eestisse vahendanud Evelin Pung tõdes, et kaupa enam juurde ei saa, kuid lõpuagooniale vaatamata loodab ta imele.