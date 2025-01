Soome välisministri sõnul saadab NATO Läänemerele kaks laeva

NATO teatas detsembri lõpus, et suurendab sõjalist kohalolekut Läänemerel. Yle kirjutas teisipäeval, et laevu paigutatakse Läänemerele nii alliansi enda valvelaevastikust kui ka liikmesriigid saadavad oma aluseid. Kokku oleks tegemist kümmekonna laevaga, mis jääksid merele aprillini.

Kümmekonnast laevast kaks tuleb tõenäoliselt NATO poolt ja ülejäänud Soomelt ja Eestilt. Soome välisminister Valtonen ütles reedel, et NATO saadab kaks alust Vene varilaevastikku ja kriitilist merealust taristut jälgima.

Esmaspäeval teatas Suurbritannia juhitav ühendekspeditsioonivägi (JEF), kuhu kuuluvad Põhjamaad, Balti riigid ning Holland, et suurendab vastuseks kaablite lõhkumisele Läänemere veealuse taristu seiret.

Pevkur: meie numbritega ei spekuleeri

Eesti valitsuse juhtpoliitikud on hoidunud sel teemal detaili minemisest, enne kui NATO pole lõplikku kokkulepet ise välja öelnud.

«Nagu me oleme kogu aeg öelnud, me numbritega ei spekuleeri. Laseme NATO peakorteril seda öelda,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur Postimehele. Tema sõnul on mingi arusaamine liikmesriikide vahel tekkinud, aga seda, millal lõplik kokkulepe ja teavitus peakorterist saabuda võiks, ei oska Pevkur öelda.