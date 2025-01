INIMESTEST AEGAMÖÖDA Jessica ja Somer. Argentina tango heades kätes

Jessica on tark naine. Targad ei torma. Tangos tantsitakse, jalad maas. Jessica jalad on kindlalt maas. Kogu see tunne, mida see mees kiirgab, võib ju jääda ainult tantsupõrandale, mõtleb ta. Tangos on codigo – reeglid, mis aitavad inimestel turvaliselt käituda ja oma tunnetega toime tulla.