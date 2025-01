Villu Reiljan: Arnold Rüütel oli uskumatult tasakaalukas inimene

Reiljani sõnul oli Rüütel rektorina väga hinnatud. «Kusjuures eriti ühe tema põhimõtte tõttu – Rüütel arvas, et noorele inimesele, tudengile, tuleb alati anda ka teine võimalus,» rääkis Reiljan. «Tudeng teatavasti on noor, mitte just kõige elukogenum ja targem loom, mistõttu juhtub temaga ka igasuguseid äpardusi. Aga Rüütlil oli seisukoht, et tuleb anda teine võimalus, ja kui siis ka eksib, ei ole ta järelikult mingi tõuloom.»