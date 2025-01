VIDEO «Ta oli väärikas Eesti mees, kes pidas vastu ka keerulised ajad» – Kadriorus mälestati rahva- ja riigimees Arnold Rüütlit

President Arnold Rüütlit mälestatakse kui sügavalt riigimehelikku ja rahvale pühendunud liidrit, kelle töö ja elu puudutas paljusid. Tema kohta öeldi, et ta oli visionäär, kellel oli selge ettekujutus, milline peaks Eesti tulevik välja nägema. «Ta on eeskujuks kõigile tänastele poliitikutele,» sõnas Ando, lisades, et Rüütel oli võtmeisik Eesti Vabariigi taastamisel. Ta rõhutas, et Rüütel oli aatemees, kelle südames oli alati Eesti iseseisvuse taastamine.