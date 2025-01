REPORTAAŽ Mereväega patrullis: «Meil oleks vaja suuremaid laevu»

Viimase aasta jooksul on Läänemerel toimunud juba kolm võimalikku sabotaažijuhtumit merealuse taristu vastu, kaks neist on olnud otseselt seotud Eestiga. Just viimatine, Estlink 2 lõhkumise juhtum on üles kütnud ka poliitikud, kes nüüd vahetpidamata räägivad varilaevastikust ja muretsevad elektrihinna pärast, nähes, et selline sündmus mõjutab otseselt energiahinda. Lisaks hakati rääkima (ja ka tegutsema) selle nimel, et riikidel oleks tihedalt silm peal neil, kes meie taristu kohal tiirutavad ja mida nad seal täpsemalt teevad.