Nädala vastaja Maadlusajalugu teinud Epp Mäe: tippspordist sain kasulikke oskusi

Sel nädalal teatas seitsmekordne medalist maadleja Epp Mäe, et lõpetab karjääri tippspordis. Lisaks võitudele, mis on teinud temast Eesti ajaloo ühe edukaima naissportlase, on just Mäe avanud naiste jaoks maadlusspordi uksed. Sellisena soovibki ta oma karjääri ajalukku kirjutada – teerajajana.