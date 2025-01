Laupäeval tuleb kuni kaks kraadi sooja

Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, mitmel pool on sadu tugev. Saartel ja põhjarannikul tuiskab. Tuul on mandri sisealadel nõrk ja muutliku suunaga. Liivi lahe ääres puhub ida- ja kirdetuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal pöördub tuul põhja poolt alates järk-järgult põhja ning tugevneb. Saartel ja põhjarannikul puhub põhja- ja kirdetuul 7-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi, pärastlõunal see langeb. Sajus ja tuisus on nähtavus halb ja teed on libedad!