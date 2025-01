Infopäeval selgus, et ministeerium on loonud juhtrühma ja töörühmad tuumaseaduse loomiseks ning kliimaministeeriumi asekantsler, värskelt loodus tuumaenergia juhtrühma juht Antti Tooming ütles välja, et Fermi Energia lubab veel sel kuul teha avalduse tuumajaama ehituseks riikliku eriplaneeringu algatamiseks.

«Meil on poliitiline arusaam, et meil on huviline arendaja, kes on käinud ka meil kliimaministeeriumis oma projekti tutvustamas ja öelnud, et soovib minister Keldole (majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) – ÜH) esitada palve algatada riiklik eriplaneering tuumajaama ehituseks,» ütles kliimaminister Yoko Alender (RE). «See peaks olema õigusraami kõrval järgmine protsess, mis käivitub.»