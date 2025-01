Mälestushetk Toompeal (kell 9–9.25)

See on tume trummipõrin, millega president Rüütli matusetseremoonia Toompeal Kuberneri aias algab. Viimast austust avaldama tulnud inimesi on hinnanguliselt mõnisada, nende hulgas ajakirjanikud ning üksikud koertega jalutajad. Kuberneri aia kaugemas otsas seisavad tihedalt üksteise kõrval Eesti Meestelaulu Seltsi ühendkoori ja sõjaväeorkestri liikmed, piki lossi otsaseina on aga värvikirevate lippude all üles rivistatud Kaitseliidu liputoimkonnad ning Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütarde ühendüksus. Langeb lumeräitsakaid – üksikuid, kuid läbimärgi.