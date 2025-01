Hõbemäe sõnul on tuumaenergia kasutuselevõtmisega seotud lõputult takistusi. «Kui esialgu antakse sisse soov eriplaneeringu algatamiseks, siis tuleb valida koht ja küsida kohalike inimeste arvamust. Nagu me juba mitmes Eestimaa kohas oleme näinud, suudavad kohalikud elanikud ennast kiiresti organiseerida ja kohal on ka kõik need, kes sõidavad bussiga igale poole, kus saab protestida millegi vastu, mida kavatsetakse ehitada. Arvata võib, et lõpuks tuumajaamale mingi koht ikka leitakse ja 10-15 aastat arvatakse selleks ajaks, kui üks tuumajaam võiks valmis saada,» rääkis Hõbemägi.