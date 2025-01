Reisirongiliiklus on raskete teeolude tõttu häiritud

AS Eesti Raudtee ja AS Edelaraudtee remondibrigaadid on kogu hommiku kõrvaldanud raskete ilmastikuolude tõttu tekkinud taristurikkeid. «Praeguseks on liiklus taastatud, kuid rongid liiguvad suurte hilinemistega ning esineda võivad olulised muudatused väljumis- ja saabumisaegades. Palume enne reisi kindlasti jälgida Elroni veebilehelt hilinemisteateid,» lisas Mäe.