Piirkonniti võib elektririkete kõrvaldamine kesta kolmapäevani

Kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde osas piirkondades, on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline.

«Varasemate tormirikete likvideerimise kogemusele tuginedes saame öelda, et umbes pooled klientidest saavad elektri tagasi 12 tunni jooksul. Kuid peame arvestama, et Tartu-, Harju-, Põlva- ja Virumaal, kus on olukord kõige keerulisem, võib rikete lahendamine aega võtta kolmapäevani,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. «Paneme inimestele südamele järgida ilmateenistuse hoiatusi ja päästeameti tegutsemisjuhiseid tormiks valmistumiseks ning tormi ajal tegutsemiseks. Kliimamuutused on toonud kaasa sagedased ja üha tugevamad tormid, siis peame kõik koos nendeks valmistuma,» lisas ta.

Elektrilevi teatel on pühapäevahommikuse seisuga elektrita circa 15 000 klienti. Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon ja käiku läks ettevõtte vabatahtlik kriisireserv. Hoogu kogunud lumetormi tõttu on murdunud palju puid ja oksi ning ulatuslikke elektrikatkestusi on mitmel pool Mandri-Eestis. Kuni sadu ja tugev tuul kestavad, tuleb katkestusi juurde.

«Viimase ööpäeva kogu Eestit tabanud lumetorm koos tugevate tuulte ja temperatuurimuutustega on kaasa toonud ulatuslikud elektrikatkestused üle kogu Mandri-Eesti. Üle Eesti on koos meie enda kriisireserviga täna rikkeid lahendamas pea sadakond brigaadi ja ka juhtimiskeskus on väljas täies kooseisus, et rikked võimalikult kiirelt lahendada. Esmajärjekorras keskendume esimese taseme prioriteetsete objektide nagu haiglate ja hooldekodude ning koolide ja lasteaedade elektrivarustuse taastamisele,» sõnas Härm.