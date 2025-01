Eelmisel aastal sõlmiti Tallinnas 2370 abielu

Alates tänavu jaanuarist loodi eraldi teenus pulma-aastapäeva piduliku ürituse korraldamiseks. Teenuse raames on soovijatel on võimalik kutsuda perekonnaseisuametnik kas enda soovitud peopaika või kasutada tähistamiseks Tallinna perekonnaseisuameti ruume. Oma märgilisest sündmusest saab abielupaar kaasa ka tähtpäeva tunnistuse. Pulma-aastapäeva piduliku ürituse läbiviimise eeldus on, et teenuse soovijad on varasemalt registreeritud abielus. Üritusel on emotsionaalne väärtus ning see ei ole õiguslikult siduv.