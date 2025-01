Tallinn raiub Maarjamäe memoriaali juures maha 42 kuuske

Kesklinna vanema Sander Andla sõnul oli mõni aasta tagasi haigestunud ligi kümme puud, kuid nüüd on haigeid puid juba sedavõrd palju, et nende mahavõttu ei õnnestu enam vältida. «Küll aga saab raiest tekkivat puitu kasutada näiteks kütteks ning linnarahvas on teretulnud seda tegema,» rääkis Andla.