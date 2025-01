Trei lisas, et 2025. aasta teadaolev plaanitav rahaline maht selle meetme raames on 0,9 miljonit, mis on vaid ligi kuuendik eelmise viie aasta keskmisest.

Palju raha on vaja?

Taristuehituse Liidu hinnangul tuleks riigiteede võrgu säilitamiseks ja seeläbi ka sektori jätkusuutlikkuse tagamiseks hoida selle meetme rahastamise tase vähemalt 250 miljonil eurol aastas, kuid ette on 2025. aastal nähtud vaid ligi 100 miljonit eurot. See on aga vaid säilitamisvajaduse rahuldamine ning tegelikult on riigiteede hoiu krooniline rahapuudus jõudnud praeguseks staadiumisse, kus juba alates eelmisest aastast oleks tulnud riigimaanteedesse suunata vähemalt 450 miljonit eurot.

Eestis on riigiteid 2024. aasta alguse seisuga ligi 17 000 kilomeetrit. Teede olukord paranes kuni aastani 2021, kuid nüüdseks on paranemine seiskunud ning arvestades rahapuudust ootab ees teekatete kvaliteedi kiire langus. Ka Soomes on viimaste aastakümnete jooksul pidevalt vähenenud teehoidu suunatud investeeringud. See on kaasa toonud olukorra, kus halva kattega riigiteede kilomeetrid on viimase 12 aastaga kolmekordistunud.