Kultuuripilet tagab kõigile Tallinna lastele tasuta ühe kultuuriasutuse külastuse

„Noorte kultuuripiletiga soovime kindlustada, et kõik meie lasteaialapsed ja õpilased saaksid kultuurielus osaleda. See on ka oluline samm võimaluste loomiseks ja kultuuripubliku järelkasvu kujundamiseks,“ rääkis abilinnapea Kaarel Oja. Ta lisas, et kultuuripiletit saab kasutada kümnete olemasolevate linna kultuuriasutuste haridusprogrammide külastamiseks, aga on loodud ka mitmeid uusi. „Pakutavate õppekäikude valik on väga mitmekesine ja põnev ning mõeldud on kõigile vanusegruppidele.“

„Näeme paraku jätkuvalt, et kui inimestelt küsida, kas nad saavad kultuurisündmustel osaleda ja kultuuriasutusi külastada nii palju kui tahavad, siis käärid soovide ja võimaluste vahel kasvavad. Eelmisel aastal ütles vaid 41% tallinlastest, et saavad enda hinnangul külastada Tallinna kultuurisündmusi ja -asutusi soovitud määral. Ja kui vaadata põhjuseid, mis on takistuseks, ütleb kolmandik, et need on rahalised. Ka see number on kasvanud viimastel aastatel. Me loodame, et noorte kultuuripilet on järgmine suur samm muusemipühapäevade ja koolikontsertide kõrval, et tallinlaste kultuurielu kättesaadavust parandada,“ selgitas Oja.