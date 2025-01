Teisipäeva hommikul on Balti jaamas kõik platvormid kaetud kiilasjääga. Rongist välja astudes riskivad inimesed libastumisega ning platvormi ja vaguni vahele kukkumisega. Eakatel reisijatel on eriti keeruline ja ohtlik liikuda. Sarnane olukord on täheldatav ka teistes rongijaamades, näiteks Ülemistes.